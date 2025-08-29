Politano tuttofare: è diventato molto più di un esterno, all’occorrenza fa anche il terzino (CorSport)

Matteo Politano rinnoverà col Napoli fino al 2028; per gli azzurri è diventato negli anni un calciatore fondamentale, specialmente con il nuovo “ruolo” che gli ha affibbiato Antonio Conte.

Politano è diventato molto più di un esterno

Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport scrive:

Si potrebbe definire equilibratore o semplicemente una costante: anche se le cose attorno a lui cambiano, Matteo Politano resta sempre lo stesso. Al suo posto, sulla destra, per attaccare quando si offende, per tornare quando si difende, tra cross e diagonali, sprint e serpentine, assist e gol che non guastano. Politano è l’insostituibile di Conte, che infatti non lo toglie mai. Nell’estate dei cambiamenti, degli arrivi, degli acquisti, delle scelte, l’esterno ha pensato semplicemente a lavorare, ad allenarsi, a divertirsi a fare ciò che gli riesce meglio. Guida il Napoli e detta i ritmi dalla zona laterale del campo. Decide lui quando è il momento di accelerare, quando di rifiatare e frenare, quando di ripartire. Ha misura del tempo e degli attimi, è un regista aggiunto, è termometro della partita.

Partono da lui (e in generale dalla destra) le principali folate offensive, a lui si appoggia la squadra – con la complicità di Di Lorenzo che lo segue, di Anguissa che lo sostiene, di tutti gli altri che lo cercano – in meccanismi ormai collaudati, in un calcio lineare, semplice e tremendamente efficace. Per descrivere Politano non basta l’etichetta, non è possibile definirne un ruolo. Non fa solo l’ala, è molto più di un esterno. Nei suoi primi anni di Napoli, dal 2020, ha fatto l’esterno puro nel 4-3-3. Con Spalletti si alternava assieme a Lozano nell’anno dello scudetto. Con Conte è diventato altro, ha perfezionato i suoi compiti, si è scoperto generosissimo esterno a tutta fascia, una sorta di quinto che diventa anche terzino se occorre. Per questo e altri motivi, la società ha pianificato e definito con il suo agente il rinnovo fino al 2028.