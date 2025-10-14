Home » Il Campo » Nazionale

Italia-Israele, diramata la lista dei convocati: ritorna Meret

Ritornano anche Piccoli e Diego Coppola. Nicolussi-Caviglia ancora out

meret. Italia-Israele

As Napoli 09/03/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Alex Meret

In vista di Italia-Israele, partita cruciale per rimanere attaccati ai play-off, è stata diramata la lista ufficiale dei convocati. A sopresa, ecco il ritorno di Meret, escluso dai convocati e finito in tribuna per il match contro l’Estonia.

Italia-Israele: i convocati e la decisione su Meret

Il portiere del Napoli prende il posto di Marco Carnesecchi, che in precedenza era stato scelto come terzo portiere dietro Gigio Donnarumma e Guglielmo Vicario nella gara contro l’Estonia. Tra le esclusioni figura anche il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia. Rientrano invece a disposizione Diego Coppola e Roberto Piccoli, precedentemente lasciati a riposo.

Ecco l’elenco completo dei convocati di Gattuso per la sfida di questa sera a Udine:

Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario
Difensori: Gabbia, Dimarco, Spinazzola, Udogie, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Mancini
Centrocampisti: Locatelli, Orsolini, Tonali, Cristante, Frattesi, Barella, Cambiaghi
Attaccanti: Retegui, Raspadori, Piccoli, Esposito

 

