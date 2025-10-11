Gattuso declassa Meret: è il quarto portiere, contro l’Estonia sarà in tribuna

L’Italia, come ha anticipato Sky, dovrebbe scendere in campo questa sera contro l’Estonia con un solido 4-4-2 che riportiamo subito qui di seguito: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Gattuso lancerebbe dal primo minuto Spinazzola sulla fascia sinistra (come quarto ndr), inserendo Raspadori alto a sinistra in quello che potrebbe diventare più un 4-2-3-1 in fase di possesso palla. La notizia però è l’esclusione di Meret: il portiere del Napoli è stato di fatto declassato a quarto e non parteciperà alla trasferta, o meglio guarderà la partita dalla tribuna da indisponibile. Con lui anche Nicolussi Caviglia e Roberto Piccoli.

Gattuso, tra i convocati per l’Estonia non c’è Meret: sarà il quarto portiere

Di seguito la lista completa delle scelte del c.t. con l’esclusione di Meret:

Portieri – Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Marco Carnesecchi,

Difensori – Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Matteo Gabbia, Gianluca Mancini, Destiny Udogie, Leonardo Spinazzola.

Centrocampisti – Nicolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Sandro Tonali.

Attaccanti – Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui.

Le parole di Gattuso

Questa sera l’Italia affronterà l’Estonia in una sfida decisiva per consolidare il secondo posto in vista del Mondiale . A presentare la gara sono stati l’allenatore Gennaro Gattuso e il difensore dell’Arsenal, Riccardo Calafiori. Di seguito le parole del mister.

Inizia così la conferenza stampa dell’allenatore della Nazionale:

«La verità è che noi dobbiamo fare più punti possibili, perché Israele è là e non possiamo fare calcoli. Non è che in automatico facciamo i playoff, dobbiamo giocare e vincere le partite, non scherzare col fuoco. Domani per noi è una partita importante, martedì un’altra partita importante. Finché la matematica non dice che dobbiamo andare ai playoff… Ma dobbiamo arrivare ai playoff e arrivare secondi, ma parliamo in modo serio, io e i miei calciatori lo sappiamo. Non abbiamo fatto nulla, abbiamo fatto solo due partite, ci giochiamo tanto e penso debba essere nella testa di tutti. Dobbiamo annusare il pericolo»

Su Spinazzola:

«Spina è un ragazzo sorridente con grandissime qualità. L’ho visto proprio come pensavo, preferisce di più giocare a sinistra ma sa che deve darci una mano e ha dato disponibilità. Per me questo è importante, lo ringrazio ancora. Può essere una soluzione dal primo minuto».

Cosa pensa Gattuso della Serie A?

«Credo sia difficilissima. Ho lavorato all’estero, a livello tattico è molto complesso. Ecco perché chi allena da noi è molto preparato, bisogna saperne per allenare in Italia».