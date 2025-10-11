Gattuso declassa Meret: è il quarto portiere, contro l’Estonia sarà in tribuna
Lascia il posto a Vicario e Carnesecchi oltre a Donnarumma. Fuori dai 23 anche Piccoli e Nicolussi Caviglia, due dei tre convocati dalla Fiorentina di Pioli
L’Italia, come ha anticipato Sky, dovrebbe scendere in campo questa sera contro l’Estonia con un solido 4-4-2 che riportiamo subito qui di seguito: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Gattuso lancerebbe dal primo minuto Spinazzola sulla fascia sinistra (come quarto ndr), inserendo Raspadori alto a sinistra in quello che potrebbe diventare più un 4-2-3-1 in fase di possesso palla. La notizia però è l’esclusione di Meret: il portiere del Napoli è stato di fatto declassato a quarto e non parteciperà alla trasferta, o meglio guarderà la partita dalla tribuna da indisponibile. Con lui anche Nicolussi Caviglia e Roberto Piccoli.
Gattuso, tra i convocati per l’Estonia non c’è Meret: sarà il quarto portiere
Di seguito la lista completa delle scelte del c.t. con l’esclusione di Meret:
Portieri – Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Marco Carnesecchi,
Difensori – Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Matteo Gabbia, Gianluca Mancini, Destiny Udogie, Leonardo Spinazzola.
Centrocampisti – Nicolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Sandro Tonali.
Attaccanti – Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui.
Le parole di Gattuso
Inizia così la conferenza stampa dell’allenatore della Nazionale:
«La verità è che noi dobbiamo fare più punti possibili, perché Israele è là e non possiamo fare calcoli. Non è che in automatico facciamo i playoff, dobbiamo giocare e vincere le partite, non scherzare col fuoco. Domani per noi è una partita importante, martedì un’altra partita importante. Finché la matematica non dice che dobbiamo andare ai playoff… Ma dobbiamo arrivare ai playoff e arrivare secondi, ma parliamo in modo serio, io e i miei calciatori lo sappiamo. Non abbiamo fatto nulla, abbiamo fatto solo due partite, ci giochiamo tanto e penso debba essere nella testa di tutti. Dobbiamo annusare il pericolo»
Su Spinazzola:
«Spina è un ragazzo sorridente con grandissime qualità. L’ho visto proprio come pensavo, preferisce di più giocare a sinistra ma sa che deve darci una mano e ha dato disponibilità. Per me questo è importante, lo ringrazio ancora. Può essere una soluzione dal primo minuto».
Cosa pensa Gattuso della Serie A?
«Credo sia difficilissima. Ho lavorato all’estero, a livello tattico è molto complesso. Ecco perché chi allena da noi è molto preparato, bisogna saperne per allenare in Italia».