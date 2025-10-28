Infortunio di De Bruyne meno preoccupante del previsto: «Non ha nulla a che fare col precedete»

Il medico della Nazionale belga: «È un infortunio recente, il che rende l'operazione più semplice. Ecco perché l'attesa è breve e l'intervento viene programmato rapidamente»

Il medico della Nazionale belga, Kristof Sas, prova a fare chiarezza sui tempi di recupero di Kevin De Bruyne infortunatosi sabato nel corso della partita con l’Inter al bicipite femorale destro. Stop fra i tre ed i cinque mesi. De Bruyne ha già subito un infortunio al bicipite femorale al Manchester City ed è stato operato. Ora ha un altro strappo e il Belgio teme per la sua presenza alla Coppa del Mondo del 2026. Ne parla a Voetbalnieuws

“Per il dottor Kristof Sas si tratta di un infortunio nuovo.«In realtà non ha nulla a che fare con il precedente intervento chirurgico, che ha avuto un successo straordinario», ha detto Sas. Diversi organi di stampa hanno riferito che De Bruyne avrebbe avuto una ricaduta, ma secondo Sas non c’è nulla di vero in questo. «Non posso entrare troppo nei dettagli del caso, ma vorrei chiarire questo equivoco. Si tratta in realtà di un infortunio recente che richiede un intervento chirurgico. Quindi non si possono fare speculazioni su precedenti cicatrici».

De Bruyne sarà nuovamente operato questa volta. «È un infortunio recente, il che rende l’operazione più semplice. C’è meno tessuto cicatriziale, il che è ideale per l’intervento. Ecco perché l’attesa è breve e l’intervento viene programmato rapidamente». Il medico ritiene inoltre che i Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada non saranno certamente compromessi. «Normalmente, i Mondiali della prossima estate non dovrebbero essere compromessi, anche se sarà importante riprendere il ritmo giocando per il Napoli prima dei Mondiali».