I muscoli fragili del Napoli, si riflette sulla causa degli infortuni (Gazzetta)

Sono tanti gli infortuni nel Napoli di Conte, uno dietro l’altro. L’ultimo, il più clamoroso, è quello che riguarda Kevin De Bruyne che domani mattina si opererà in Belgio. Ma non è solo De Bruyne. La lista è lunga troppo lunga. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Però c’è qualcosa nell’aria (?) che sfibra i muscoli d’una squadra divenuta improvvisamente e ripetutamente troppo fragile: la lista degli ammaccati ai muscoli si è aperta ad agosto, con Lukaku, e da quel giorno, in infermeria c’è stato un discreto viavai che ispira anche riflessioni sulle cause di infortuni ormai sistematici. Alessandro Buongiorno s’è bloccato contro il Pisa, ha saltato tre partite (Milan, Sporting e Genoa) e poi si è ripresentato a Torino. Lobotka si è dovuto accomodare in panchina zoppicando contro il Genoa, ci ha rimesso la nazionale, il Torino, il Psv, l’Inter, sicuramente il Lecce e si vedrà quando sarà il caso rimetterlo nel cuore del Napoli, se con il Como o se con l’Eintracht. Rrahmani ha guardato nove gare dal divano o dalla tribuna, dopo che s’è bloccato in nazionale: a Lecce sarà in panchina, lui con Hojlund, che nelle ultime tre non se l’è sentita di rischiare e vorrebbe farlo sabato prossimo contro il Como per poi ripresentarsi anche in Champions.

A proposito di muscoli, Sarri sugli infortuni: «È il 2025, nessuno sbaglia più la preparazione atletica»

Alla vigilia dell’interessante sfida della sua Lazio alla sua ex Juventus, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Le sue parole si sono rivolte innanzitutto ai suoi ricordi legati al momento in cui allenava a Torino, per poi spostarsi sulla gara di domani e sugli infortuni in generale che stanno colpendo mezza Serie A in tutte le zone del campo. Di seguito un estratto significativo.