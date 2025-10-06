Il Sunderland ha fatto un’offerta importante per Anguissa, ma Conte lo riteneva fondamentale

Fabrizio Romano ha rivelato che in estate il club inglese ha provato fortemente a comprare il calciatore del Napoli, ma Conte ha parlato con società e giocatore per far sì che rimanesse

Frank Anguissa pilastro del centrocampo del Napoli, è stato tra i protagonisti del mercato estivo. Il camerunese poteva lasciare la squadra di Conte ma ha deciso a sorpresa potrebbe rimanere perché le offerte che ha ricevuto non lo hanno soddisfatto a livello di ingaggio.

A parlarne sul suo canale YouTube Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale:

«Anguissa per caratteristiche resta un giocatore considerato fondamentale dall’allenatore e dalla società, perché è importante dire che il Napoli in estate e anche il giocatore stesso sono stati approcciati in maniera importante per la possibilità di eventualmente separarsi. Non è successo, perché per Conte Anguissa è un giocatore fondamentale. Perché il parere anche di Antonio Conte nelle conversazioni interne al Napoli è stato molto importante per scegliere di continuare con Anguissa, per parlare col giocatore e far sì che rimanesse a Napoli, nonostante due possibilità sul tavolo.

Una portava all’Arabia Saudita, ci sono stati dei club arabi tra maggio e inizio giugno che hanno provato ad avvicinare Frank Zambo Anguissa e quindi quella era una possibilità che si è fatta strada all’inizio del mercato. L’altra possibilità invece portava al Sunderland. Molti di voi diranno: “Ma come il Sunderland, una squadra d’Inghilterra, può magari pensare di portar via un giocatore dal Napoli campione d’Italia senza Champions League, senza Europa e tutto il resto?’.

Ma il Sunderland ha speso tantissimo quest’estate, ha fatto un progetto veramente importante. Pensate soltanto che un giocatore come Granit Xhaka che giocava al Bayern Leverkusen a livello massimo, in Champions League e anche con la possibilità di venire in Italia, ha scelto il Sunderland con un’offerta economica importantissima, con un progetto molto ambizioso. Il Sunderland ha provato a prendere Lucumì dal Bologna, aveva l’accordo col giocatore, poi il Bologna ha scelto di non venderlo. Ecco, il Sunderland ha provato in maniera forte per Zambo, era l’alternativa numero uno se non fossero riusciti a prendere Xhaka. Poi Xhaka è andato al Sunderland, all’inizio non si riusciva a chiudere l’operazione tra club. Ma Zambo è stata un’operazione che hanno provato a fare al Sunderland, porte chiuse dal Napoli, perché il Napoli ha voluto tenerlo con sé, lo considera un giocatore fondamentale per Antonio Conte e Conte ovviamente lo considera tale».