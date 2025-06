Anguissa potrebbe restare a Napoli, congelato Musah (Di Marzio)

Osimhen, per il Napoli è un affare win-win. Se la Juve lo vuole, deve sfiorare i cento milioni (Gazzetta)

A un club straniero di milioni ne bastano 75. Adl non ha fretta, ha anche un'opzione per il rinnovo. Certo se non lo vende per metà luglio, potrebbe trovarselo a Dimaro