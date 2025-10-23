Il Como è la squadra italiana cresciuta di più come valore di mercato (184 milioni), poi la Roma (119), terzo il Napoli (+72)

Secondo i dati aggiornati di Transfermarkt, Como, Roma e Napoli figurano tra le squadre italiane che hanno registrato la crescita più consistente di valore di mercato nel 2025, anno solare. Il Psg guida la classifica europea, ma le italiane emergono con numeri importanti.

La classifica Transfermarkt: ecco la posizione del Napoli

Il Paris Saint-Germain occupa il primo posto tra le società europee per incremento di valore di mercato nel 2025, con un aumento stimato di 297 milioni di euro. Tra le italiane, spicca il Como, quinta a livello europeo con una crescita di 184 milioni, seguita dalla Roma, all’11° posto con 119 milioni, e dal Napoli, diciottesimo con 72 milioni di incremento.

Da segnalare anche le performance di altre grandi europee: il Real Madrid si piazza sesto con un aumento di 168 milioni, subito dopo il Como, mentre il Barcellona è al 15° posto con 72 milioni. Inaspettatamente, il Sunderland figura al secondo posto della classifica continentale con una crescita di 223 milioni.

Il dato certifica, qualora ce ne fosse bisogno, il grande lavoro svolto dalla società per la costruzione di un progetto calcistico di grande livello e in grado di generare un importante valore economico. Il progetto Napoli è dunque in continua crescita sia dal punto di vista economico sia da quello sportivo. Nonostante un avvio di stagione claudicante, la classifica di Transfermarkt rimane indicativa del valore raggiunto dalla compagine partenopea.

