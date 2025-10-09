Una nuova top 10 stilata da Transfermarkt ha permesso di conoscere i valori di mercato dei portieri di Serie A e, di conseguenza, quelli del Napoli.

I portieri: da sempre vanto assoluto dell’Italia calcistica, capace di regalare alla Nazionale e allo sport in generale i più affidabili e formidabili estremi difensori mai conosciuti. Tradizione che, a quanto sembra, è un p0′ calata rispetto al passato. Infatti, non stupisce che nella top 10 dei portieri di Serie A per valore di mercato, di italiani ne siano rimasti solo 3. Tra questi spicca sicuramente Meret.

La lista completa

Marco Carnesecchi (Atalanta) – 25 milioni di euro

Mile Svilar (Roma) – 25 milioni

Mike Maignan (Milan) – 25 milioni

Zion Suzuki (Parma) – 20 milioni

Vanja Milinković-Savić (Napoli) – 18 milioni

Alex Meret (Napoli) – 18 milioni

Josep Martínez (Inter) – 12 milioni

Elia Caprile (Cagliari) – 11 milioni

Muric (Sassuolo) – 7,5 milioni

Maduka Okoye (Udinese) – 7,5 milioni

Insomma, una lista che rispecchia abbastanza fedelmente la realtà del campo. Meret , nonostante sia finito dietro Milinkovic-Savic nelle gerarchie di Antonio Conte, conserva lo stesso valore del serbo. Carnesecchi, Svilar e Maignan sono garanzie di qualità assoluta mentre Muric e Okoye interessanti prospetti da tenere d’occhio. Martinez dell’ Inter in assoluta crescita e già probabilmente prescelto per sostituire Sommer.

La qualità è indubbiamente calata rispetto al passato, soprattutto dal punto di vista degli italiani. Non è un caso dunque che persino il numero 1 nostrano di più grande affidabilità abbia optato per la Premier e non abbia minimamente preso in considerazione nessun top club italiano. Stesso dicasi per Vicario, in forza agli Spurs da ben 2 anni ormai e vincitore di un’Europa League.

Meret e Carnesecchi rappresentano l’unica eccezione dei portieri nel giro della Nazionale, e non a caso compaiono entrambi in questa lista. Giovani, italiani e dai riflessi felini, Alex e Marco rappresentano due calciatori di sicura affidabilità sia per i rispettivi allenatori che per il ct Gattuso. Certo, davanti a Donnarumma non si passa, ma non è male sapere di poter comunque contare su due giovani professionisti di questo calibro.