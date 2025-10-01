Hojlund: «Quando De Bruyne ha la palla io devo solo trovare lo spazio e so che me la metterà lì»

A Sky: «È l'inizio di una serie di tante partite, ora abbiamo tre punti in più e dobbiamo continuare così. Dopo al pausa giocherò col mio fratellino»

Il protagonista della serata Champions del Napoli, autore della doppietta contro lo Sporting che ha portato gli azzurri alla vittoria, Hojlund ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport

Le parole di Hojlund

Vittoria sofferta

«L’inizio in Champions è stato difficile per noi e anche la sconfitta contro il Milan, ci serviva una vittoria. Oggi abbiamo fato una grande partita contro i campioni del Portogallo. Complimenti alla squadra».

Avevate bisogno di questa vittoria in Champions

«Sì certo, è l’inizio di una serie di tante partite, ora abbiamo tre punti in più e dobbiamo continuare così. Dopo al pausa giocherò col mio fratellino»

Hai ringraziato Kevin per gli assist?

«Kevin è una leggenda di questo sport, quando ha la palla io devo solo trovare lo spazio e so che me la metterà lì»