Hojlund potrebbe restare a Napoli anche senza la qualificazione in Champions (Romano)

Rasmus Hojlund sta convincendo il Napoli, ha segnato 4 gol in 6 presenze finora, di cui una doppietta in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Gli azzurri hanno concordato con il Manchester United un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions, ma l’idea è quella di acquistare il danese a prescindere.

Hojlund potrebbe restare a Napoli

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dichiarato sul suo canale YouTube:

«Il Napoli ha le idee chiare su Hojlund: oltre all’obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions per 44 milioni, che scatti o meno, il Napoli vuole tenere il giocatore. Vede l’attaccante come parte del progetto a lungo termine. Sì, è un prestito con riscatto che può diventare obbligatorio, ma tutte le parti coinvolte in questa trattativa lo vedono come un futuro trasferimento a Napoli a titolo definitivo. Gli azzurri sono contenti di Hojlund e lui è felice a Napoli e l’idea è di continuare insieme. In questo modo, lo United può già considerare i 6 milioni avuti dal suo prestito, più i 44 milioni per il futuro acquisto del Napoli».

Il Napoli di Conte e di De Bruyne che è sempre più una certezza per la squadra azzurra, ma anche di Hojlund:

“Per fortuna c’è qualcuno che tiene svegliala testa alla classifica. La potenza esplosiva di Hojlund rimedia al gioco lento e scontato del Napoli messo in affanno dal Genoa, ancora gol del ragazzo danese (per furore mi ricorda Preben Elkjaer) e Conte resiste al primo posto”.