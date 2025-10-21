Conte ha in mente di rinunciare al centravanti classico, in allenamento ha provato il belga in posizione avanzata. Hojlund assente

De Bruyne falsissimo nueve contro il Psv, Lucca non ha soddisfatto a Torino (Repubblica)

Tanti dubbi di formazione ancora per il Napoli sulla sfida di questa sera contro il Psv in Champion. Secondo Repubblica però Conte ha giocato le sue idee. Scrive Marco Azzi:

“Conte medita di schierare De Bruyne come falsissimo nueve: subito o part time, in staffetta con Lucca.

Contro il Psv a Eindhoven (dove nella notte sono stati arrestati 180 tifosi del Napoli per evitare disordini provocati nel centro della città) il Napoli non può contare come al solito su Lukaku e ora si è fermato an- che Højlund

“Conte è viceversa alle prese con l’assenza del suo bomber danese. A Torino il suo posto era stato preso con risultati non soddisfacenti da Lucca. Ecco perché il tecnico azzurro si è messo alla ricerca di una soluzione alternativa e l’ha individuata in De Bruyne, avanzato in allenamento da prima punta. Il campione belga è pronto a mettersi al servizio dei compagni anche in un ruolo per lui inedito. KDB è, del resto, il capo-cannoniere della sua squadra con tre reti in serie A e ha collezionato due assist nel debutto europeo al Maradona contro lo Sporting”.

Incognita McTominay

“Nel Napoli c’è in dubbio pure McTominay («Ha sei punti alla caviglia e non lo forzeremo, decide lui») e la formazione resterà un rebus fino all’ultimo. «Le big d’Europa si prendono più rischi e non stiamo seguendo lo stesso percorso, quello che serve per crescere. Subiamo più reti, ma ne stiamo segnando di più»”.