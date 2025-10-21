Gli ultrà del basket eludono i controlli sul Daspo come nel calcio (Repubblica)

In Italia la violenza tra tifoserie non è più esclusiva del calcio, come dimostra l’ultimo episodio a Pistoia. Per questo motivo, potrebbe venir implementato un nuovo protocollo per consentire risposte adeguate anche nel basket.

Violenza ultras nel basket: ecco il nuovo protocollo

Repubblica scrive:

“La scelta del direttore dell’Osservatorio, un poliziotto esperto come Maurizio Improta, e del presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, di un protocollo per trattare la pallacanestro come il pallone. E di utilizzare anche per gli acquisti dei biglietti nei palazzetti il cervellone elettronico che regola il biglietto nominativo negli stadi. Al momento la misura è sperimentale, ma dall’inizio del campionato sono già stati individuati due tifosi che non potevano essere sulle tribune, così come sono stati già elevati due divieti alle tifoserie di muoversi”.

Così come nel calcio, le azioni erano studiare:

“Nessuna di queste azioni era attribuibile a “fattori di campo”, ma si trattava di vere e proprie azioni premeditate. Proprio come accade da sempre nel calcio. Non a caso – ecco la seconda indicazione – si registrava una massiccia presenza di ultrà che abitualmente popolavano le curve del pallone nei palazzetti dello sport”.

La tattica è chiara:

“Quasi sempre non per passione ma per necessità: erano daspati nel calcio e nel basket sfruttavano il fatto che i controlli, in particolare quelli informatici sui biglietti, non sono così stringenti”.

Purtroppo, le avvisaglie c’erano eccome:

“L’allarme per il basket risuonava già da più di un anno, da quando diverse Digos d’Italia inviavano all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive due tipi di indicazioni. La prima: sempre più spesso si verificavano scontri tra tifoserie durante partite di sport cosiddetti minori, la pallacanestro su tutti. Nel settembre 2024 a Livorno, prima dell’inizio della semifinale di Supercoppa di B fra Herons Montecatini e Roseto: da una parte un’ottantina di tifosi abruzzesi e dall’altra supporter di Montecatini e di Forlì, gemellati. L’ultimo episodio il 9 ottobre: a Roseto polizia e carabinieri aggrediti da 30 incappucciati”.