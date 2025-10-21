Nel basket come nel calcio vale il motto: «Gli amici dei miei nemici sono miei nemici»

Tre ultras della Sebastiana Rieti sono stati fermati con l’accusa di omicidio volontario in concorso per la morte di Raffaele Marianella, l’autista colpito da una grossa pietra mentre domenica sera era sul bus dei tifosi del Pistoia basket. La Procura intanto ha disposto l’analisi del Dna sul mattone che ha ucciso l’uomo. E la Digos prosegue le indagini come riporta il Corriere Fiorentino, sugli uomini fermati. Due di loro sono conosciuti come simpatizzanti dell’estrema destra.

“Ma i tre sospettati avrebbero spiegato alla polizia di non aver lanciato oggetto contro il pullman. La Digos intanto continua a scavare tra i movimenti di estrema destra tra i tifosi reatini: sono quelli della curva «Terminillo», frangia già segnalata durante gli incontri di basket al Pala-Sojourner in cui si erano verificati momenti di tensione con altre tifoserie. Stando ai racconti raccolti alla polizia l’agguato sarebbe nato come risposta alle liti avvenute tra le tifoserie durante la partita, ma non si esclude che alla base di tutto ci siano faide tra ultras (quelli di Rieti sono gemellati con Scafati, rivale di Pistoia)”.

Questo l’episodio da cui parte Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera per analizzare il mondo degli ultras del basket