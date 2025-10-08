Gattuso: «Sono orgoglioso di essere il ct della Nazionale. Sarà dura, ma andiamo avanti»

Rino Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, è intervenuto a margine della presentazione del ‘Nuovo Museo del Calcio‘ a Coverciano.

Le parole di Gattuso

«Sento tanta responsabilità però sono orgoglioso di essere il ct della Nazionale. Sarà dura, ma andiamo avanti».

Poi, rivolgendosi al presidente del Museo del Calcio Matteo Marani: «Ti devo regalare le famose scarpette del 2006 che ancora non te l’ho consegnate, mamma giù in Calabria non fa passare nessuno. E’ la prima volta che vengo, l’ho sempre promesso e ora sono venuto, prima mi veniva difficile perché ero all’estero. E’ emozionante venire qui perché ci sono tanti bei ricordi».

Il ct si sta preparando alla gara di sabato contro l’Estonia, fondamentale per le qualificazioni ai Mondiali e l’Italia potrebbe scendere in campo con il 4-4-2 con tandem offensivo composto da Retegui-Kean ma la grande novità potrebbe essere l’impiego di Leonardo Spinazzola alla Politano e dunque come esterno offensivo a destra davanti proprio a Giovanni Di Lorenzo.

Al momento potrebbe essere questa la formazione: