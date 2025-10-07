Gattuso: «Spinazzola ha accettato la chiamata con entusiasmo, lo apprezzo molto. Kean deve fare di più»

«Lo devo ringraziare: l'ho chiamato dopo l'infortunio di Politano e mi ha dato grande disponibilità. Non è facile essere così a 32 anni. Lui è stato sfortunato in carriera perché gli è mancata continuità a causa degli infortuni»

Nella lunga conferenza stampa andata in scena quest’oggi il commissario tecnico Gennaro Gattuso si è soffermato anche su alcuni singoli come Kean e Spinazzola. A seguire le sue principali parole.

Le parole di Gattuso su Spinazzola

«La chiamata di Spinazzola al posto di Politano è stata fatta sulla base che con l’Estonia giocheremo in un modo e con l’Israele in un altro. Così come quella di Piccoli al posto di Zaccagni. Il suo ruolo è quello di terzino, poi è chiaro che qualche spezzone lo possa fare anche in avanti perché ha determinate caratteristiche che lo possono far giocare anche in avanti. Lui è stato sfortunato in carriera perché gli è mancata continuità a causa degli infortuni, ora la sta ritrovando ma è davvero forte. Lo devo ringraziare: l’ho chiamato dopo l’infortunio di Politano e mi ha dato grande disponibilità. Non è facile essere così a 32 anni, ci sono passato anche io da calciatore. Lui è venuto con voglia e passione, lo apprezzo molto».

Su Kean

«Di faccia l’ho trovato bene come tutti gli attaccanti, era sorridente, per il resto ti dico dopo gli allenamenti. Vediamo cosa ci dirà il campo. Lo scorso anno è andato in doppia cifra, gli ho detto che in questo momento deve dare qualcosa in più perché è un giocatore importante. Non deve andare alla ricerca di alibi ma deve stare lì, farsi trovare pronto ed essere un punto di riferimento per i suoi compagni».