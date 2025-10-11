Home » Il Campo » Nazionale

Estonia-Italia, formazioni ufficiali: Di Lorenzo titolare, sugli esterni Orsolini e Raspadori

Gli undici scelti da Gattuso. La difesa è completata da Bastoni, Calafiori, Dimarco. A centrocampo Barella e Tonali, in attacco Kean e Retegui

Gattuso meret

Mg Bergamo 05/09/2025 - qualificazione Mondiale 2026 / Italia-Estonia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Gennaro Gattuso

Estonia-Italia, formazioni ufficiali: dal 1′ Spinazzola e Di Lorenzo. In attacco Orsolini e Raspadori in appoggio alle due punte. 

Poche novità per il tecnico calabrese, che può contare su un ritrovato Calafiori. Confermato il duo Retegui-Kean. Nessun calcolo, bisogna solo vincere. Ecco le formazioni ufficiali.

ESTONIA: Hein; Peetson, Paskotši, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Käit, Soomets, Saarma; Tamm. Ct. Henn.

ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali; Raspadori,Kean, Retegui. Ct. Gattuso.

