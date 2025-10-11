La Norvegia sta battendo Israele 5-0 al 74esimo. Due autogol. La Nazionale di Gattuso si concentri sulla propria partita

Haaland sbaglia due rigori come Dovbyk, poi la Norvegia ne segna tre in mezz’ora. L’Italia pensi all’Estonia

Norvegia-Israele 5-0 al minuto 74. Tripletta di Haaland che in avvio ha sbagliato due volte un calcio di rigore. Un gol nel primo tempo e due nella ripresa (entrambi su assist di Nusa).

Una partita cruciale anche per la Nazionale italiana, quella che sta andando in scena tra Norvegia e Israele all’Ullevaal Stadium di Oslo. Gli Azzurri devono infatti sperare in un passo falso di Haaland e compagni – anche un pareggio basterebbe – per poter ancora puntare al primo posto del girone, l’unico che garantisce l’accesso diretto alla Coppa del Mondo senza passare dai playoff.

Norvegia-Israele: Haaland sbaglia due volte il rigore

Succede di tutto a Oslo. Dopo appena tre minuti, l’arbitro assegna un rigore alla Norvegia per un fallo su Berge, ma Haaland si fa ipnotizzare da Peretz. Il penalty viene ripetuto perché il portiere israeliano si era mosso in anticipo, ma il risultato non cambia: l’attaccante del Manchester City sbaglia ancora, calciando sull’altro angolo e trovando nuovamente la risposta di Peretz.

Nonostante la doppia occasione fallita, la squadra di Solbakken trova comunque il vantaggio al 18’, grazie a un autogol di Khalaili che porta la Norvegia sull’1-0. Al 27’ arriva il riscatto di Haaland, che questa volta non sbaglia e firma il 2-0 . Poi, al 36’, un altro autogol di Nachmias porta gli scandinavi sul 3-0, mettendo la sfida in discesa. Nella ripresa altri due gol del centravanti del Manchester City.

Un risultato che rischia di pesare enormemente sulle speranze dell’Italia, chiamata ora a vincere in Estonia per non veder ulteriormente peggiorare situazione.

