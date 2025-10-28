Declercq il chirurgo di Anversa riferimento per gli sportivi professionisti: anche De Bruyne si opera con lui (Nieuwsblad)

Il mondo dello sport internazionale si rivolge sempre allo stesso medico ad Anversa. Eppure, del famoso chirurgo Geert Declercq non si sa quasi nulla. A quanto pare, deliberatamente. Finanche l’età è ignota, “sembra” che abbia 68 anni e non esiste una pagina Wikipedia che parli della sua biografia. Ora è il turno di Kevin De Bruyne. Ne scrive Nieuwsblad

I grandi atleti che ha operato

Il tendine d’Achille di Axel Witsel. La spalla della nazionale belga di basket Antonia Delaere. La caviglia dell’ex giocatore del Chelsea e nazionale tedesco Michael Ballack. Il ginocchio di Yari Verschaeren e, in passato, quello di Pär Zetterberg. E ancora: il campione olimpico di hockey Florent van Aubel, Marc Wilmots, Enzo Scifo, Moussa Dembélé e Christian Benteke. Sono tutti passati attraverso il tavolo operatorio di Geert Declercq all’AZ Monica di Deurne. Domani sarà di nuovo il turno di Kevin De Bruyne che Declercq ha già operato nel 2023. Il chirurgo vanta ormai una vasta esperienza. Ha iniziato a lavorare con il dottor Marc Martens, una delle figure di spicco della chirurgia sportiva d’élite belga, più di vent’anni fa. Stelle mondiali come Kakà, Inzaghi, Van Basten e Andriy Shevchenko sono passate tutte dal suo tavolo operatorio.

L’operazione di De Bruyne

«Chiunque abbia lavorato bene sotto la guida del dottor Martens si è fatto rapidamente un nome», spiega ora il Dr. Kristof Sas, medico della nazionale belga. «Ora, non c’è nessuno nel nostro Paese migliore di Geert in termini di competenze ed esperienza.» Si dice che abbia le mani d’oro. «Tecnicamente perfetto», definisce Sas il suo lavoro. «È molto organizzato. Un perfezionista. Dà il buon esempio e mantiene sempre la calma durante le operazioni. Geert non urla. Si aggiorna costantemente e forma anche gli altri. Le persone vengono da lui dall’estero per imparare.» Declercq ha anche consultato Sas sul caso di De Bruyne. «Si tratta di un infortunio recente e non ha nulla a che fare con l’intervento precedente. Anche quello è andato a buon fine. Quindi “recidiva” non è il termine corretto per descrivere ciò che De Bruyne sta pianificando ora. Vorrei chiarire questo equivoco», ha detto Sas. «Questa volta la lesione è in una posizione diversa, il che è una buona notizia per la procedura. Di solito non si ricorre all’intervento chirurgico per una lesione muscolare, a meno che non sia stato interessato un tendine. Ma non posso dire altro su questo caso.»

Continua la testa belga

Oltre alla sua competenza, un altro fattore cruciale gioca un ruolo fondamentale. «La sua discrezione», sottolinea Sas. Il curriculum di Declercq è immenso, così come la sua esperienza. Eppure, si trovano poche informazioni su di lui. La sua età esatta, ad esempio, è difficile da trovare – circa 68 – e non ha una pagina su Wikipedia. Anche i nomi che cita sono in gran parte un segreto gelosamente custodito. Ad esempio, judoka, atleti di atletica leggera e altri atleti che hanno partecipato alle ultime Olimpiadi sono passati di lì di recente, i cui nomi non sono stati divulgati al mondo esterno. E se De Bruyne dovesse sottoporsi a un’operazione di successo all’AZ Monica, nessuno tranne le persone a lui più vicine lo avrebbe notato. Questo è quello che è successo nel 2023.