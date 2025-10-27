De Bruyne, si temono fino a tre mesi di stop. Se poi si dovesse anche operare… (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di Kevin De Bruyne. C’è grande paura nel Napoli visti i precedenti del belga e i suoi 34 anni.

Scrive Vincenzo D’Angelo:

Quelle del giorno dopo, hanno solo confermato il sospetto: per Kevin De Bruyne potrebbe trattarsi di una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Un problema enorme, visti anche i precedenti clinici del centrocampista belga.

Oggi è quella cicatrice che spaventa il mondo Napoli. Perché se fosse interessata davvero quella zona e magari quella stessa cicatrice, il rischio di un nuovo intervento diventerebbe praticamente certezza. E costringerebbe Kevin a un lunghissimo stop. Insomma, si aspettano gli esami e i risultati, ma è forte la sensazione che per De Bruyne il 2025 possa essere già finito.

Dopo l’operazione del 2023, Kevin rimase fuori per le prime 30 partite della stagione, tra City e nazionale. E nella scorsa stagione si era fermato altri 44 giorni, perdendo altre 12 sfide. Gli occhi lucidi, l’uscita in spalla aiutato dai sanitari del Napoli, la barella prima e le stampelle poi, sono indizi che portano tutti in un’unica direzione, che è quella di un lungo stop. Almeno due o tre mesi, se non dovesse essere necessario un nuovo intervento. Altrimenti chissà.

Napoli-Inter, il rigore fatidico avrebbe dovuto calciarlo Neres, ma Conte ha insistito per De Bruyne (Mundo Deportivo)

I tifosi del Napoli attendono con ansia di conoscere l’entità dell’infortunio di Kevin De Bruyne, uscito in lacrime al 33’ del primo tempo di Napoli-Inter dopo aver trasformato il rigore del momentaneo vantaggio azzurro. Mundo Deportivo, riprendendo uno spezzone di Dazn, ha ricostruito il retroscena che ha portato il belga a battere il rigore.

Infortunio De Bruyne, ecco il retroscena

Scrive Mundo Deportivo:

“È stato un fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo. De Bruyne ha trasformato il rigore, ma ha subito un infortunio muscolare e si teme che il periodo di assenza sarà lungo. Le sensazioni non sono buone. Potrebbe trattarsi di un infortunio allo stesso muscolo su cui ha subito un intervento chirurgico nel 2023”.

Mundo Deportivo sottolinea anche come la scelta di far calciare il rigore al belga e sia stata voluta da Antonio Conte, nonostante le indicazioni iniziali fossero diverse:

“Secondo la ricostruzione del gioco effettuata da Dazn, non avrebbe dovuto essere De Bruyne a tirare il rigore, ma David Neres. Tuttavia, Conte ha cambiato il copione e ha insistito affinché fosse il centrocampista belga a incaricarsi del tiro”.

Il portale ricorda inoltre che il giocatore, dopo l’operazione del 2023, era rimasto fermo diversi mesi:

“Dopo essere stato operato, nel 2023 è rimasto senza giocare tra agosto e dicembre. E nel 2024, da fine settembre a fine agosto”.

Ora, bisogna solo augurarsi che questa tegola non tenga il fuoriclasse belga fuori troppo a lungo. Nonostante il dibattito sul suo apporto in campo, la sua assenza si inizierà a far sentire. La stagione sarà lunga e ci vorrà l’apporto di tutti.