De Bruyne ko, quali sono le alternative di Conte per le prossime partite?

Orami è ufficiale, il Napoli ha perso anche Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga starà fuori tra i tre e i quattro mesi e intanto Conte dovrà ridisegnare la formazione della squadra per affrontare i prossimi impegni. Ma quali sono le alternative che ha di fronte l’allenatore per sostituire il campione belga?

David Neres, Mathias Olivera, Noa Lang, Elif Elmas e Miguel Gutierrez sono i profili disponibili, ciascuno implica scelte differenti di equilibrio della squadra.

L’opzione Olivera per Conte

L’opzione maggiormente conservativa, senza cambiare modulo, comporterebbe il ritorno di Olivera dall’inizio nel ruolo di terzino sinistro e Leonardo Spinazzola spostato – sempre a sinistra – sulla mattonella di esterno alto.

Il ritorno al 4-3-3

Altra ipotesi.è quella del ritorno al 4-3-3 con McTominay interno accanto ad Anguissa e Lobotka, con Politano rialzato di qualche metro nel tridente con Rasmus Hojlund ed uno tra Neres e Lang. Questo garantirebbe a Scott di tornare a giocare in un’area di campo a lui più congeniale.

Il jolly Elmas

L’ultima possibilità a disposizione di Conte è rappresentata da Elmas, utilizzabile anche largo a sinistra nel 4-1-4-1 ed eventualmente nel 4-3-3. Da non dimenticare anche Gutierrez, impiegato terzino, con Spinazzola laterale avanzato sul medesimo binario.