180 tifosi del Napoli fermati ad Eindhoven. Al momento non è chiaro se assisteranno alla partita

Citando fonti di polizia locale, la stampa olandese afferma che circa 180 tifosi del Napoli sono stati fermati stanotte nel centro di Eindhoven. Le autorità della città del sud dei Paesi Bassi spiegano che le persone fermate avrebbero “causato disordini con il loro comportamento”, riporta l’agenzia Algemeen Nederlands Persbureau (Anp).

Altri quattro tifosi del Napoli – viene aggiunto dalla Anp – sono stati fermaticper lo stesso motivo in diverse zone della stessa Eindhoven, dove stasera la squadra di calcio partenopea sfiderà il Psv per la terza giornata della fase campionato della Champions League.

Il Corsera specifica

“Successivamente, la polizia locale ha dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: secondo un portavoce, le autorità hanno voluto impedirlo proprio con gli arresti. Lo riporta sempre l’agenzia di stampa locale Anp, aggiungendo che non risultano che ci sono stati nemmeno scontri con i tifosi del Psv. Le forze dell’ordine hanno poi descritto i tifosi del Napoli come un «gruppo numeroso» con una «certa atmosfera»: gli agenti hanno chiesto ai tifosi di lasciare il centro città, ma le loro richieste sarebbero state ignorate. I tifosi sono quindi stati arrestati per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti e sono stati portati in autobus alla stazione di polizia di Mathildelaan, dove saranno interrogati. Il sindaco di Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, aveva precedentemente istituito una zona di sicurezza ad alto rischio in visione della partita. Ciò consente alla polizia di effettuare perquisizioni preventive nel centro e in altri luoghi della città”.