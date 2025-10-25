De Bruyne, dal Belgio: “nel 2023 è stato fermo quattro mesi per un problema muscolare, ha una cicatrice di 20 centimetri”

Il giornale on line belga Lhn scrive dell’infortunio a De Bruyne:

Minuto 33 della partita clou tra Napoli e Inter. Alla squadra di casa viene assegnato un rigore molto leggero, ma Kevin De Bruyne, fino a quel momento relativamente invisibile, se ne assume la responsabilità e calcia la palla in rete.

Ma la gioia durò poco. Subito dopo aver calciato il rigore, De Bruyne si è stretto il bicipite femorale destro. Si è lasciato cadere tra le braccia dei compagni preoccupati, con un’espressione apprensiva, e ha lanciato un’occhiata verso la panchina. È stato subito chiaro che la partita era finita per il Diavolo Rosso.

De Bruyne viene aiutato a uscire dal campo, zoppicando, da due membri dello staff. È evidente che non è più in grado di camminare autonomamente. Questo suggerisce un infortunio grave.

Soprattutto perché si tratta dello stesso problema al bicipite femorale che ha tormentato De Bruyne in passato. Nell’agosto 2023, è stato costretto a rimanere fuori per quattro mesi dopo l’intervento chirurgico. Dopo diverse lesioni, l’operazione si è rivelata inevitabile.

Il muscolo era diventato così fragile che De Bruyne fece un paragone sorprendente. “Quei muscoli posteriori della coscia si sarebbero potuti strappare da un momento all’altro”, disse nel novembre 2023. “Sulla carta, era come un canovaccio bagnato”.

Secondo fonti interne, il danno era praticamente irreparabile in quel momento, ma i chirurghi riuscirono comunque a far tornare De Bruyne a giocare a calcio.

Il risultato di quell’operazione ‘KDB’ lo porterà con sé per tutta la vita: una cicatrice di non meno di 20 centimetri.

Il Napoli, i Red Devils e naturalmente lo stesso De Bruyne pregano senza dubbio che i danni non siano troppo gravi.

È stato ripreso di nuovo al 64° minuto. Era in panchina con le stampelle e con una fasciatura al bicipite femorale. Ora aspettiamo aggiornamenti.

De Bruyne ha avuto la sua buona dose di sfortuna con gli infortuni in passato, anche durante il suo periodo al Manchester City, come potete vedere qui sotto