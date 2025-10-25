De Bruyne segna e si fa male, problema al flessore

Napoli-Inter 3-1, gli azzurri rialzano la testa e calano il tris con De Bruyne, McTominay e Anguissa. Rileggi qui la partita.

di Fabio Serra - Il Napoli riparte dopo le ultime sconfitte e abbatte i nerazzurri con il rigore di De Bruyne e i gol di McTominay e Anguissa nel secondo tempo. Calhanoglu su rigore aveva provato a riaprirla ma gli azzurri hanno risposto alla grande. Unica note negativa l'infortunio di De Bruyne dopo il rigore