Home » Il Campo

De Bruyne segna e si fa male, problema al flessore

Si è fatto male tirando il rigore. Dazn: è stato Conte a dire a De Bruyne di tirare, doveva calciarlo Neres inizialmente. Al posto del belga è entrato Olivera.

Dc Napoli 25/10/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Inter / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: gol Kevin de Bruyne

Kevin De Bruyne ha segnato la rete del vantaggio del Napoli contro l’Inter su calcio di rigore.

Tirando, però, il belga ha sentito dolore al muscolo e ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Olivera.

A Dazn hanno dichiarato che si tratta di un problema al flessore; inoltre, il rigore doveva tirarlo inizialmente Neres, ma pare sia stato Conte a dire a De Bruyne di tirare lui.

 

 

Correlate