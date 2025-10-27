De Bruyne comincerà la fisioterapia in Belgio prima di decidere se operarsi (Hln)

Il quotidiano Belga scrive che De Bruyne ha voglia di recuperare in fretta perché ha ancora tutto da dimostrare al Napoli

Secondo il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, De Bruyne – dopo aver sostenuto gli esami medici ed aver appreso della lesione di alto grado del bicipite femorale – sembrerebbe aver deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per cercare di risolvere il problema in via definitiva. Dal Belgio non sono convinti che il centrocampista del Napoli abbia già scelto l’opzione chirurgica

Hln, riguardo l’infortunio scrive

“In caso di infortunio al bicipite femorale, ci sono due opzioni: lasciare che la lesione guarisca naturalmente attraverso riposo, recupero e allenamento della forza, oppure riparare lo strappo chirurgicamente. Nel primo scenario, De Bruyne sarebbe fuori gioco per otto-dieci settimane, secondo gli esperti medici. Nel secondo scenario, la riabilitazione potrebbe durare dai tre ai cinque mesi. Per De Bruyne, un giocatore grande d’età che in precedenza ha subito lo stesso strappo al bicipite femorale, potrebbe volerci ancora più tempo.

Leggi anche: «Ho parlato con De Bruyne, niente allarmismi. Sì, gli allenamenti di Conte sono duri ma Kevin conosce il suo corpo»

Se De Bruyne si sottoporrà effettivamente all’intervento sarà deciso solo nei prossimi giorni. Il piano prevede che KDB svolga la riabilitazione in Belgio presso Move to Cure, lo studio di Lieven Maesschalck. Il Napoli mantiene buoni contatti con i fisioterapisti belgi di De Bruyne, che hanno anche guidato il recupero di Romelu Lukaku negli ultimi mesi“.

Questo infortunio era già capitato a Kevin nell’estate del 2023, si è sottoposto a un intervento chirurgico allo stesso tendine del ginocchio, che ora si è nuovamente danneggiato, lasciando una dolorosa cicatrice. In quel periodo è rimasto fuori per oltre quattro mesi, il periodo più difficile della sua carriera finora.

“Ora la situazione è diversa. A Napoli, De Bruyne non è alla fine, ma all’inizio di un ciclo. E, per usare un eufemismo, ha ancora tutto da dimostrare.