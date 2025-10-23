Chivu ha fatto una restaurazione silenziosa dell’Inter, aspettando che tutti metabolizzassero le sue idee (Il Giornale)

Sabato alle 18 il Napoli ospiterà l’Inter, che nelle ultime sette gare tra campionato e Champions ha subito appena due reti. Il tecnico Cristian Chivu sta trovando pian piano la sua quadra, dopo aver preso in mano i nerazzurri con l’addio di Simone Inzaghi.

L’Inter di Chivu ha subito appena due gol nelle ultime sette gare

Gianni Visnadi su Il Giornale scrive:

“Dal 2022 in avanti, l’Inter non ha preso gol in 23 delle 39 partite giocate in Champions League e in un solo mese Cristian Chivu ha evidentemente già dato il suo piccolo grande contributo a questa statistica. Oltre all’Inter, quest’anno solo l’Arsenal non ha subìto gol nelle prime 3 serate di Champions. In Serie A, il dato nerazzurro è ovviamente appesantito dai 4 gol subiti contro la Juventus (e dai 2 presi dall’Udinese), ma anche in questo caso la statistica è in fase di restauro. Complessivamente, nelle 7 vittorie che fanno morale e classifica fra Italia ed Europa, l’Inter ha segnato 18 volte, subendo appena 2 reti (Sassuolo e Cremonese). I progressi nerazzurri sono evidenti e vanno oltre i numeri, ma c’è un altro dato, curioso e interessante, che li testimonia.

Chivu non solo ha fatto una restaurazione silenziosa della squadra che ha trovato, conservandone sistema di gioco e giocatori, ma ha anche aspettato che tutti metabolizzassero le sue idee prima di cominciare a forte dosi la girandola delle rotazioni, che sono la base per chi vuole arrivare in fondo a tutte le competizioni. Come molti suoi colleghi, Chivu ama non dividere la squadra fra riserve e titolari, almeno nelle definizioni: quando arrivano le partite più importanti, giocano sempre quelli che a tutti sembrano i migliori. Vedremo a Napoli”.