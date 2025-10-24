Chivu: «A volte il riposo è il miglior allenamento quando si gioca così tanto»

In conferenza: «Milan-Como a Perth? Ho imparato a non lamentarmi. Ho fatto un’amichevole in Libia e non mi sono lamentato. Sono opportunità»

Poco fa, si è tenuta la conferenza stampa di Cristian Chivu in vista di Napoli-Inter. Tra gli altri argomenti trattati, il tecnico nerazzurro è stato chiamato ad esprimersi anche sulla decisione di concedere un giorno di riposo ai suoi prima della partita e sul tema Milan-Como a Perth.

Chivu: «Mi fido della professionalità dei miei calciatori»

Ha dato un giorno di riposo prima di Napoli-Inter… Si fida molto

«Non devo giustificarlo, mi sembra normale. E’ il miglior allenamento a volte. Veniamo da un periodo molto intenso, mi sembrava giusto staccare un po’ e concedere loro una giornata con le famiglie. Mi fido della loro professionalità».

Come ti poni sulla questione di Milan-Como a Perth?

«Io ho imparato a non lamentarmi. Non vedo fantasmi. Lamentarsi è uno spreco di energie, bisogna anche guardare il lato positivo se c’è. Io ho fatto un’amichevole in Libia e non mi sono lamentato. Sono opportunità per dimostrare che il calcio è internazionale e che siamo dei professionisti. Poi sta a un allenatore e a una società gestire risorse ed energie. Impareremo anche a fare cose per il bene della squadra con qualche giorno di riposo».

Leggi anche: Chi gioca contro l’Inter? I rendimenti di Meret e Milinkovic-Savic

Hojlund, ancora differenziato. Da capire anche le condizioni di Buongiorno (Sky)

Nel big match tra Napoli e Inter di domani alle 18, Antonio Conte non ha recuperato l’infortunato Rasmus Hojlund che ha saltato le ultime due partite con gli azzurri per infortunio muscolare. Per lui ancora differenziato. Massimo Ugolini ha detto che quindi c’è ancora l’incognita sul suo recupero. C’è l’ipotesi falso nueve con Lang o Neres. Anche le condizioni di Buongiorno sono da verificare.

Nel collegamento precedente invece era stato più ottimista:

«Hojlund tornerà domani contro l’Inter. Hojlund fa la differenza in zona gol. Le sue statistiche danno la misura del suo valore. Ha spostato gli equilibri e ovviamente ha arricchito la classifica del Napoli. Conte sta cercando di migliorarlo, stesso discorso vale per Lucca che ha lo stesso minutaggio di Hojlund con un rendimento però differente. Hojlund e McTominay, unica nota lieta, saranno titolari domani contro l’Inter. Ora aspettiamo l’allenamento per capire le scelte di Conte sul resto della formazione. Ritiro? Questa sera non dovrebbe esserci, almeno fino a prova contraria».