Meret ha vinto due scudetti col Napoli, ma non è ancora certo di essere il numero uno azzurro (Sportmediaset)

Forse non è mai entrato del tutto nel cuore degli allenatori. Ha vissuto prima il dualismo con Ospina e ora con Milinkovic-Savic.

Si sta parlando molto dei portieri della Serie A in quest’ultimo periodo, specialmente quelli delle big, colpevoli di qualche errore di troppo. C’è chi, però, rinnova la fiducia nel primo portiere, come Tudor con la Juventus, e chi preferisce un’alternanza equilibrata, come Conte col Napoli. Alex Meret, infatti, non è più così tanto certo del suo posto da titolare con gli azzurri.

I portieri non sono dati più per scontati: Meret non è ancora il titolare fisso al Napoli

Sportmediaset scrive:

In un tempo lontano, quando i portieri esibivano solo e soltanto il numero uno sopra la schiena, i tifosi raramente conoscevano la carriera del cosiddetto dodicesimo, probabilmente andando ancora più indietro c’è chi neppure sapeva chi fosse la riserva del titolare. I tempi cambiano, però, e con loro pure il calcio. Ci siamo quindi abituati a non dare per scontato chi ci sarà tra i pali, tanto che le probabili formazioni si sono arricchite di una variabile in più. Igor Tudor ha spiegato chiaramente che Michele Di Gregorio sarà il titolare per tutta la stagione. Anche Cristian Chivu prima ha scelto la carota, schierando Sommer titolare con l’Ajax e ricevendo ottime risposte come la parata su Godts sullo 0-0, e ora potrebbe invece usare il bastone; contro il Sassuolo sembra scattata l’ora di Josep Martinez.

Nel caso specifico del Napoli:

Alex Meret ha vinto due scudetti col Napoli (roba da Diego Armando Maradona, eh) eppure non è entrato mai del tutto nel cuore dei tifosi azzurri, ma forse neppure degli allenatori. Aveva imparato a digerire il dualismo con Ospina e neppure i due titoli gli hanno regalato certezze, visto che il Napoli questa estate ha speso oltre 20 milioni di euro per avere Vanja Milinkovic-Savic e fin qui Antonio Conte li ha utilizzati in egual modo: nelle prime due Meret, nelle ultime due il serbo. Col Pisa dovrebbe toccare nuovamente all’azzurro ma mai direi mai.