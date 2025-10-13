Home » Non importare » Serie A

Lesione del menisco mediale per Bremer: dovrà operarsi. Tegola Juventus

Il difensore ha già saltato tutta la stagione scorsa, ora un nuovo stop che però stavolta dovrebbe essere di un mese e mezzo

juventus bremer napoli

Db Torino 15/08/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus-Sassuolo / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Gleison Bremer

Pesantissima tegola in casa Juve. Gleison Bremer sarà costretto ad un lungo stop a causa di un nuovo infortunio. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero.

Juve, il comunicato su Bremer

Di seguito quanto recita il comunicato del club bianconero:

“Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva”.

Ancora non sono noti i tempi di recupero che però non dovrebbero essere così lunghi. Diciamo un mese e mezzo.

