Yamal potrebbe essere il Rodri 2.0 e prendersi il Pallone d’oro al posto del favorito Dembelé (As)

Potrebbe esserci un’altra sorpresa quest’anno per il Pallone d’oro, che verrà assegnato lunedì 22 settembre. Il favorito rimane Ousmane Dembelé, ma Lamine Yamal potrebbe essere un serio concorrente dell’ala francese.

Dembelé o Yamal: il Pallone d’oro quest’anno si scoprirà in diretta, senza spoiler

As scrive:

Tra una settimana, il Teatro Châtelet ospiterà la cerimonia del Pallone d’oro presentato da France Football. La rivista ha voluto mantenere il segreto fino alla fine per evitare qualsiasi tipo di perdita di suspense. Un anno fa, Rodri, sorprendentemente, ha prevalso sul favorito principale, Vinicius, suscitando la rabbia del Real Madrid. Quest’anno, nonostante il fatto che la Francia dia Ousmane Dembélé come il favorito, Lamine Yamal potrebbe prevalere. Il 18enne prodigio del Barcellona è la principale minaccia per il francese, che ha avuto una stagione da sogno, emergendo da leader di un Psg che sfiorava la perfezione. Il club parigino ha esercitato pressioni nell’ombra perché Dembelé fosse eletto miglior giocatore del mondo, temendo che i nove candidati che ha tra i 30 finalisti potessero dare un vantaggio al gioiello del Barça. Il duello Dembélé-Yamal promette di essere emozionante, perché nessuno dei due saprà, fino alle 22.30 circa del 22 settembre, se sarà incoronato il miglior giocatore del mondo.

L’anno scorso, France Football era irritato dal fatto che ore prima della cerimonia fosse trapelato che Rodri era il vincitore, portando il Real Madrid a boicottare il gala. Dembélé potrebbe diventare il secondo francese a vincere il Pallone d’oro dopo Karim Benzema, che ha vinto facilmente nel 2022. Ma quest’anno le prestazioni individuali peseranno di più rispetto al fair play e le prestazioni di squadra, quindi sotto questo aspetto Yamal potrebbe imporsi sul francese, pur non avendo vinto la Champions.