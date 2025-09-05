Thiago Motta e il masochismo del Bayer Leverkusen che dopo Ten Hag vorrebbe lui

Intervistato a Telelombardia (alla trasmissione Qsvs, ossia Qui studio a voi stadio”), Dario Canovi, agente di Thiago Motta, ha parlato così del futuro del suo assistito e nonché ex allenatore della Juventus. La deludente parentesi bianconera pare ormai messa alle spalle, ma Canovi ci tiene comunque a sottolineare alcuni comportamenti sbagliati, secondo lui, provenienti dalla stampa.

Durante la diretta di Qsvs, il procuratore ha spiegato:

«Thiago Motta diventerà un grande allenatore. Ha ricevuto diverse offerte. Anche oggi dall’estero ha ricevuto una proposta. Dovrà trovare la situazione giusta per lui. Non voglio parlare di lui, non mi è piaciuta la posizione di una buona parte della stampa».

Ha poi aggiunto: «Vedo Milan, Napoli e Inter come le tre squadre più competitive in Italia al momento».

Thiago #Motta has been offered to #BayerLeverkusen for the coach role by an intermediary in the last hours. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 5, 2025

Intanto, e come riportato da Nicolò Schira attraverso il proprio profilo X, Thiago Motta resta tra gli allenatori ricercati in questo inizio di stagione e l’esonero lampo di Erik ten Hag potrebbe aprire le porte per il Bayer Leverkusen. Il tecnico italo-brasiliano sarebbe stato proposto, da un intermediario, proprio al club tedesco. Che il futuro di Thiago Motta possa essere in Germania? Lo scopriremo presto. Sarebbe un vero e proprio atto di masochismo del club tedesco che dopo la fallimentare esperienza Ten Hag finirebbe nella brace Thiago.

