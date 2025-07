Sandro Veronesi e lo sprofondo della Juventus: «Thiago Motta è stato un sicario calcistico».

La Gazzetta dello Sport (a firma Sebastiano Vernazza) intervista lo scrittore Sandro Veronesi, juventinissimo. Lo intervista sulla Juve e sul tennis. Riportiamo alcune sue risposte sulla Juventus. A maggio 2024 disse: «Allegri è stato trattato molto male dalla Juventus, gli dico solo grazie».

Il suo preferito tra Platini, Del Piero e Baggio?

«Platini per il mix di bellezza tecnica e di anticonformismo. Appariva svogliato, la retorica della maglia sudata e dell’odore dell’erba non gli apparteneva. Se dovessi scegliere tra Platini e Maradona, per nove volte su dieci voterei Platini. Quando gli annullarono il gol a Tokyo nell’Intercontinentale, decisione incomprensibile, si sdraiò e indossò un’espressione disincantata: quanto di più juventino abbia visto, nel senso migliore del termine.Maradona avrebbe preso l’arbitro per la giugulare. Michel aveva un’aura speciale, di nobiltà. Garbava molto all’Avvocato e noi si andava dietro alle preferenze di Gianni Agnelli. Vorrei però dire un’altra cosa: oggi il giocatore che mi manca di più è Mandzukic».

Mario Mandzukic il centravanti croato?

«Giocatore straordinario e sottovalutato, capace di fare gol in rovesciata al Real nella finale di Champions 2017. Ci vorrebbe ora, Mandzukic».

Come e quando nascono i problemi di oggi?

«Quando è partita la rumba dell’ossessione per la Champions, che non puoi pianificare di vincere. Il Psg ci è riuscito quest’anno dopo anni e anni. È stata imbrattata la tradizione, cambiato il logo. Sono state bistrattate le strisce bianconere per andare alla conquista del mercato Usa, e in America le righe verticali bianche nere le portano gli arbitri dell’hockey. Sulle nostre strisce si è divisa l’Italia, amore e odio: se le accantoni, disperdi l’identità. La nostra maglia è quella di Platini, con le righe sottili e la scritta Ariston. Poi tra Paratici e Marotta è stato scelto Paratici, e questo spiega abbastanza. Thiago Motta è stato un sicario calcistico. Siamo vittime di una malattia autoimmune. Cristiana Girelli è una gobba marcia e sta trascinando l’Italia donne all’Europeo. Quando le nostre Nazionali vincono, c’è sempre di mezzo la Juve. È successo nel 1982, nel 2006… Ora rischiamo di bucare il terzo Mondiale di fila. Detto questo, per me oggi il problema principale del calcio sono i procuratori con le loro mega-commissioni, delle “stecche” legalizzate».