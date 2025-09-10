Serbia-Inghilterra, il calcio è passato in secondo piano. Proteste politiche in curva, in gioco c’è la libertà (Guardian)

“Lo sport continua a cercare di raccontarti cose”, scrive Barney Ronay commentando la doppia sfida – calcistica e politica – tra Inghilterra e Serbia a Belgrado. L’editorialista del Guardian lo definisce “uno spettacolo a doppio binario, la perfetta incarnazione dell’idea dello sport d’élite come una sorta di teatro che prende vita mentre il mondo brucia intorno ad esso“.

In campo l’Inghilterra “ha offerto una prestazione in trasferta sapientemente controllata , assicurandosi praticamente la qualificazione per la Coppa del Mondo”. Con “Thomas Tuchel che trova il suo momento, la transizione da tecnocrate tedesco del calcio della morte, tetro e nervoso, a divertente e nervoso tattico tedesco che fa piovere pioggia”.

Ma “il secondo evento, svoltosi in concerto, ha visto strani fenomeni tra la folla serba, che sembravano avere ben poco a che fare con il calcio”.

“Al 60° minuto, i tifosi di casa hanno prodotto il primo vero rumore forte e unito della serata, saltando su e giù per lo stadio e unendosi a un coro che si può tradurre approssimativamente come “Saltate se non siete così entusiasti del presidente”. C’erano già state grida e canti che esprimevano disapprovazione per il Partito Progressista di Aleksandar Vučić. Era roba concertata. Chissà esattamente cosa è successo dopo, o quale sia stata la sequenza degli eventi. Ma al 65° minuto la polizia antisommossa ha fatto irruzione in una sezione della folla che aveva cantato tra le più forti, e che stava già scatenando delle schermaglie, un’ondata di uomini in magliette nere, gente che scappava in campo ancor prima dell’arrivo di scudi e caschi. Gli uomini in maglia nera si aggiravano per lo stadio per motivi personali”.

Prima della partita la preoccupazione era per il razzismo, “ma la Serbia ha i suoi problemi in questo momento. Alla vigilia di questa partita ci sono state proteste a Belgrado, migliaia di persone, soprattutto giovani, che hanno gridato slogan contro la soppressione della libertà di parola e la brutalità della polizia, l’uso di gas lacrimogeni, proiettili di gomma e minacce di stupro contro le studentesse durante le recenti proteste antigovernative. E fin dall’inizio, il pubblico di casa ha percepito un senso di distrazione. Il Rajko Mitic Stadium è una splendida e cupa conca di cemento bassa, con imponenti torri faro di tipo militare a ogni angolo. Il tifo inglese era stipato in una sezione a fetta di torta a un’estremità, circondato dalla polizia con scudi, fucili, pistole, manganelli, elmetti – forse il gruppo più impressionantemente equipaggiato mai visto per scortare un gruppo di idraulici di mezza età semi-pensionati del Kent in una festa di fine estate”.