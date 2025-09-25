Rrahmani ok, guiderà la difesa con Juan Jesus contro il Milan. L’unico dubbio di Conte è in porta (Sky)

Nessun dubbio sul centrocampo e sull'attacco che sarà guidato da Hojlund. Ancora rinviato il turno di riposo per McTominay, Conte non vuole rinunciare allo scozzese

Il Napoli si prepara in vista del big match di domenica sera contro il Milan. Se i rossoneri potranno contare su Leao, tornato quest’oggi in gruppo, gli azzurri riaccolgono Amir Rrahmani, a sua volta di rientro da un infortunio. A dire il vero i problemi per gli azzurri lì dietro non sono finiti, in quanto lunedì contro il Pisa si è fermato Buongiorno e non ci sarà verosimilmente per un mese. Ma almeno c’è il rientro del kosovaro.

Rrahmani ok, le ultime verso Milan-Napoli

Il giornalista Francesco Modugno ha dato le ultime di formazione quest’oggi a Sky Sport.

«Domenica sera Conte come noto dovrà fare a meno di Buongiorno. Riavrà però Rrahmani che andrà così a comporre il duo di difesa con Juan Jesus, considerato dal tecnico il sostituto dell’ex Torino. Mentre Beukema si riaccomoderà in panchina, essendo per Conte il vice-Rrahmani. L’unico vero dubbio, al momento, è in porta con Meret e Milinkovic-Savic a contendersi di nuovo una maglia dal 1′. Per il resto non sembrano esserci dubbi. Giocheranno i titolarissimi con Hojlund terminale offensivo. Nessun dubbio nemmeno su McTominay, uno dei pochi che fin qui non ha mai riposato ma per Conte al momento è irrinunciabile. Si tratta del suo colonello di centrocampo. Se Allegri ha in Rabiot il proprio pupillo, Conte lo ha nello scozzese».

