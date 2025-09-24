Nessuna dramma per Buongiorno. Per Conte Juan Jesus è una certezza. In più, Rrahmani è pienamente recuperato e oggi comincerà in gruppo la settimana

Rrahmani-Juan Jesus è una coppia difensiva difensiva di garanzia, giocheranno loro a Milano (Gazzetta)

Oggi se ne saprà di più su Alessandro Buongiorno ma quasi sicuramente salterà Milan-Napoli. La Gazzetta, con Vincenzo D’Angelo, anticipa che a Milano giocheranno Rrahmani e Juan Jesus coppia di assoluto affidamento.

Scrive la Gazzetta:

Buongiorno si è operato prima del via della preparazione per groin pain, tendinopatia all’adduttore lungo del linguine. La sua stagione è cominciata un po’ in ritardo e con carichi di lavoro diversi. Anche per questo aveva saltato la prima partita di campionato contro Sassuolo e poi giocato una ventina di minuti subentrando contro il Cagliari, con conseguente esclusione dai convocati per i primi impegni dell’Italia con Gattuso.

Rrahmani-Juan Jesus hanno avuto un ruolo chiave nei due scudetti

Una tegola pesante per Conte, certo, che però già dalla scorsa stagione ha sempre dimostrato di avere grande fiducia in Juan Jesus, uno dei senatori del gruppo azzurro e tra i più influenti nello spogliatoio. Il brasiliano in estate ha avuto un altro rinnovo di contratto, proprio perché ha dimostrato sul campo e nel lavoro quotidiano la sua capacità di essere trascinatore. Per Conte è una certezza, quindi nessun dramma. In più, domenica il Napoli dovrebbe ritrovare un altro pilastro degli ultimi due scudetti: Amir Rrahmani è pienamente recuperato e oggi comincerà in gruppo la settimana che porta al big match di San Siro.

Rrahmani-Juan Jesus resta una coppia di garanzia, anche perché entrambi hanno avuto un ruolo chiave sia nello scudetto con Spalletti sia in quello della scorsa stagione. E Beukema e Marianucci sarebbero comunque degli ottimi paracadute in caso di emergenza.