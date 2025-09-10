Ancora guai per Coote: l’ex arbitro di Premier è accusato di possesso e condivisione di materiale indecente su un minore

Era già stato licenziato dalla Pgmol per un video su Klopp e squalificato dalla Uefa fino al 30 giugno 2026 dopo l'emergere di foto in cui sniffava polvere bianca mentre si trovava in Germania per Euro 2024

Torna nella bufera l’ex arbitro di Premier League David Coote. E stavolta le conseguenze potrebbero essere assai più gravi rispetto al semplice allontanamento dai campi. Come riferisce la Bbc, infatti, il direttore di gara è accusato di possesso illecito (e non solo) di immagini “indecenti” che ritraggono un minore.

David Coote finisce nuovamente nei guai

“L’ex arbitro di Premier League David Coote è accusato di possedere un’immagine indecente di un minore. Il 43enne, licenziato lo scorso anno per i commenti controversi rilasciati in un video sull’ex allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, è stato incriminato a seguito di un’indagine della polizia del Nottinghamshire”, riferisce la Bbc.

“La polizia ha reso noto che l’accusa riguarda un file video recuperato dagli agenti a febbraio. Il signor Coote, originario di Collingham, nel Nottinghamshire, è stato incriminato il 12 agosto e dovrebbe comparire giovedì davanti al tribunale di Nottingham”, aggiungono i colleghi britannici.

La Bbc ricorda anche che Coote, oltre ad essere licenziato dalla Pgmol nel dicembre 2024 a seguito del video su Kloop, è stato squalificato dalla Uefa fino al 30 giugno 2026 dopo l’emergere di foto in cui sniffava polvere bianca con una banconota mentre si trovava in Germania per Euro 2024.

“Coote è attualmente in libertà condizionata. Le forze dell’ordine hanno aggiunto l’accusa di aver scattato una fotografia indecente correlata ad atti come il download, la condivisione e il salvataggio di materiale”, conclude l’emittente inglese.