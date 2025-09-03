David Luiz accusato di minacce nei confronti di una ragazza che si rifiutava di avere un rapporto sessuale a tre (Marca)

Marca: "Ha ricevuto un ordine restrittivo da un tribunale brasiliano. La donna sarebbe in possesso di alcuni screenshot di messaggi in cui il calciatore minaccia di farla sparire"

Il 38enne brasiliano David Luiz è accusato di minacce nei confronti di una ragazza che si rifiutava di avere un rapporto sessuale a tre. La notizia arriva dalla Spagna, dai colleghi di Marca, che hanno ricostruito la vicenda riportando anche la presunta frase pronunciata dal calciatore alla donna.

David Luiz nei guai? La ricostruzione di Marca

Come racconta Marca, l’ex Chelsea e Benfica, oggi giocatore del Pafos (in Cipro) “si è rivolto ai suoi avvocati dopo essere stato accusato di molestie verso un’assistente sociale di 26 anni minacciandola di farla sparire”. La donna in questione è Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante e David Luiz “ha ricevuto un ordine restrittivo da un tribunale brasiliano per presunte intimidazioni”.

“Secondo la denunciante, che ha dichiarato alla polizia che i messaggi di David Luiz le facevano temere per la sua vita e quella di suo figlio, è scoppiata una discussione accesa col calciatore dopo che lei si è rifiutata di avere un rapporto a tre con lui e un’altra persona”, racconta il giornale iberico.

“David Luiz, fidanzato con Bruna Loureiro, nega di conoscere Francisca ma ammette di averle inviato messaggi privati ​​su Instagram. Da parte sua, Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante ha riferito che le minacce risalgono a poco dopo la fine della loro storia d’amore, in cui il calciatore della nazionale brasiliana la metteva in guardia dai suoi “soldi e potere” e la minacciava dicendole che non sarebbe vissuta a lungo”, continua Marca.

Poi conclude così: “La stampa brasiliana riporta che Francisca possiede degli screenshot di messaggi in cui David Luiz la avverte che ne “pagherà le conseguenze” e la minaccia scrivendole: “Posso semplicemente farti sparire”” .