Pallone d’oro, McTominay 18esimo davanti a Lautaro (20esimo) e Bellingham (23esimo)
Al 25esimo posto Dumfries, Haaland solo 26esimo. Scott (12 gol in campionato decisivi per lo scudetto) superato da Lewandowski e Vinicius jr, rispettivamente al 17esimo e 16esimo posto. Dodicesimo Kvaratskhelia
Si sta svolgendo in questi minuti il disvelamento della classifica del Pallone d’Oro 2025, a partire dalla trentesima posizione. I due favoriti per la vittoria finale sono – ovviamente – Ousmane Dembélé e Lamine Yamal, autori di una stagione straordinaria. Il primo ha vinto la Champions (e stasera sarà alla premiazione dato che è infortunato e non potrà seguire Marsiglia-Psg ndr) e il secondo è forse il miglior talento mai esistito alla sua età nel gioco del pallone. Il Napoli aveva un rappresentante ovvero Scott McTominay a competere: per lui ben 12 gol e uno scudetto da vero trascinatore nella stagione che si è da poco conclusa (per ora nelle prime 4 di Serie A un gol per lo scozzese, poi un assist in nazionale ndr).
Pallone d’oro, McTominay si posiziona al 18esimo posto
Di seguito l’elenco dal trentesimo posto:
30. Michael Olise
29. Florian Wirtz
28. Virgil van Dijk
27. Declan Rice
26. Erling Haaland
25. Denzel Dumfries
24. Fabián Ruiz
23. Jude Bellingham
22. Alexis Mac Allister
21. Serhou Guirassy
20. Lautaro Martínez
19. Joao Neves
18. Scott McTominay
17. Robert Lewandowski
16. Vinicius jr
15. Viktor Gyokeres
14. Doué
13. Kane
12. Kvaratskhelia
11. Pedri
10.