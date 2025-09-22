Pallone d’oro, McTominay 18esimo davanti a Lautaro (20esimo) e Bellingham (23esimo)

Si sta svolgendo in questi minuti il disvelamento della classifica del Pallone d’Oro 2025, a partire dalla trentesima posizione. I due favoriti per la vittoria finale sono – ovviamente – Ousmane Dembélé e Lamine Yamal, autori di una stagione straordinaria. Il primo ha vinto la Champions (e stasera sarà alla premiazione dato che è infortunato e non potrà seguire Marsiglia-Psg ndr) e il secondo è forse il miglior talento mai esistito alla sua età nel gioco del pallone. Il Napoli aveva un rappresentante ovvero Scott McTominay a competere: per lui ben 12 gol e uno scudetto da vero trascinatore nella stagione che si è da poco conclusa (per ora nelle prime 4 di Serie A un gol per lo scozzese, poi un assist in nazionale ndr).

Pallone d’oro, McTominay si posiziona al 18esimo posto

Di seguito l’elenco dal trentesimo posto:

30. Michael Olise

29. Florian Wirtz

28. Virgil van Dijk

27. Declan Rice

26. Erling Haaland

25. Denzel Dumfries

24. Fabián Ruiz

23. Jude Bellingham

22. Alexis Mac Allister

21. Serhou Guirassy

20. Lautaro Martínez

19. Joao Neves

18. Scott McTominay

17. Robert Lewandowski

16. Vinicius jr

15. Viktor Gyokeres

14. Doué

13. Kane

12. Kvaratskhelia

11. Pedri

10.