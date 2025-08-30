McTominay è l’unico giocatore in Serie A in doppia cifra nell’anno solare 2025 (Opta)

Lo scozzese guida il Napoli imbattuto da 13 gare (come nessuno in Europa). Il Cagliari nella prima giornata ha subito meno tiri di tutti e ha creato meno solo di Inter e Juve

Napoli e Cagliari si sfideranno stasera al Maradona alle ore 20.45 nella gara valida per la seconda giornata di questo campionato. Le due squadre si erano già affrontate lo scorso 23 maggio per sancire la vittoria del quarto scudetto per il Napoli di Conte.

McTominay è l’unico in Serie A ad essere andato in doppia cifra dal 2025 (Opta)

Di seguito alcune pillole di Opta su Napoli e Cagliari:

“Il Napoli è imbattuto nelle ultime 13 gare in Serie A (8V, 5N) – l’ultima sconfitta risale al 23 febbraio scorso, 1-2 vs Como; quella dei partenopei è la serie aperta di imbattibilità più lunga nei maggiori cinque campionati europei.

In ciascuna delle precedenti nove stagioni disputate in Serie A, il Cagliari non ha mai trovato la vittoria entro le prime due gare disputate in campionato, mentre l’ultimo allenatore ad aver vinto nell’arco delle sue prime due gare alla guida dei sardi nella massima serie è stato Leonardo Semplici, tra febbraio e marzo 2021.

Nessuna squadra ha subito meno tiri del Cagliari nel corso della prima giornata (quattro, al pari del Milan); inoltre, i sardi hanno tentato sei conclusioni nello specchio, meno solo di Inter (nove) e Juventus (otto) finora in Serie A.

Tra i giocatori attualmente in Serie A, Scott McTominay è l’unico in doppia cifra realizzativa in questo anno solare (10 reti); inoltre, nel 2025 nessun giocatore nella competizione ha segnato più gol di testa dello scozzese: quattro, al pari di Roberto Piccoli.