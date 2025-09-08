Onana un altro fallimento dello United: lo pagò all’Inter 57 milioni, dopo due anni va al Trabzonspor in prestito

Guardian: il portiere aveva perso il posto da titolare in Premier e aveva giocato solo il match di Carabao contro il Grimsby, causando due gol degli avversari.

André Onana fu pagato dal Manchester United 57 milioni di euro nell’estate del 2023, dopo che l’Inter lo prelevò a parametro zero la stagione precedente. Il portiere, però, non è riuscito più a ripetere le prestazioni viste a Milano e ora il club inglese lo ha scaricato per darlo in prestito al Trabzonspor, club turco.

Onana al Trabzonspor in prestito secco

Come riportato dal Guardian:

Il trasferimento di André Onana al Trabzonspor dovrebbe essere completato questa settimana dopo che il portiere del Manchester United ha accettato un prestito secco. Il 29enne aveva creduto che sarebbe rimasto allo United, ma dopo che hanno preso Senne Lammens dal Royal Antwerp, Ruben Amorim si è ritrovato con quattro portieri in rosa. Fonti del club avevano rivelato che sarebbero potuti rimanere con quattro portieri, poiché Onana avrebbe lasciato la squadra per sei settimane da metà dicembre per giocare la Coppa d’Africa. Tuttavia, l’interesse del Trabzonspor ha fatto cambiare idea al portiere. Il calciomercato in Turchia si chiuderà venerdì. L’ex Inter aveva perso il suo posto da titolare in Premier League; aveva giocato solo in Carabao Cup contro il Grimsby, dove lo United ha perso 12-11 ai rigori e il portiere è stato colpevole di entrambi i gol degli avversari nel pareggio 2-2.

Lo spagnolo ha lasciato l’Old Trafford dopo 12 anni nell’estate del 2023. E’ stato sostituito da Onana, pagato 43 milioni di sterline, che aveva raggiunto la finale di Champions League con l’Inter e Ten Hag lo aveva già allenato all’Ajax. Il camerunense è probabilmente tra i migliori calciatori dello United, ma una serie di errori gravi lo hanno messo in discussione; sono già quattro gli sbagli che hanno portato a un gol in questa stagione, mentre De Gea non ne ha fatto neanche uno alla Fiorentina.

In 29 presenze, Onana ha subito 41 gol, De Gea 22 in 19 presenze. A 34 anni lo spagnolo ha ancora molto da dare, sta salvando una media del 72% dei tiri in porta subiti dalla sua squadra, un dato che lo metterebbe tra i migliori portieri della Premier; anche il tecnico della Viola Palladino è rimasto impressionato dalle sue notevoli prestazioni, dice che la sua forma è tornata a quando lasciò l’Atletico Madrid per lo United [aveva 21 anni, ndr]. Inoltre, Onana ha parato un solo rigore su quattro, mentre De Gea due degli ultimi tre.