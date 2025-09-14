Niente finale per Jacobs, l’azzurro sesto in semifinale con un tempo di 10”16

Era riuscito a fare un tempo migliore delle batterie, ma non è bastato. Vince Lyles la semifinale.

Marcell Jacobs non riesce a qualificarsi alla finale dei 100 metri, arrivando sesto nella semifinale con un tempo di 10”16. Vince Lyles. Nonostante sia riuscito a fare meglio delle batterie, l’azzurro non riesce a prendersi uno dei posti per la finale in programma oggi pomeriggio.

Jacobs: «Il corpo ogni tanto mi tradisce. Non è il cronometro che ti definisce ma il modo in cui ti rialzi»

L’intervista al Messaggero:

Vive alla giornata o con un crono in testa?

«Entrambe le cose. Vivo il presente perché l’atletica ti insegna che devi mantenere uno stato perfetto e puoi cadere in un attimo. Ma dentro ho un numero che mi accompagna sempre. So che posso correre più veloce di quanto abbia mai fatto. Il crono non è un’ossessione, è una motivazione».

La costruzione del puzzle Jacobs è ancora in corso? Ha mai pensato di rinunciare?

«Il puzzle non è mai finito. Ogni giorno aggiungo un pezzo. Ho avuto momenti bui, come tutti, ma non ho mai pensato di rinunciare. Se gettassi la spugna, tradirei me stesso».

Cosa direbbe oggi a un ragazzo che inizia a correre?

«Gli direi: non avere fretta. La velocità si costruisce piano. Ogni caduta è un trampolino, non un fallimento. Non è il cronometro che ti definisce, ma il modo in cui ti rialzi. Il vero traguardo è non smettere mai di sognare. Gli direi: punta a quell’unico momento in cui una persona sa per sempre chi è».