Neymar non è stato convocato da Carlo Ancelotti per i match del Brasile per le qualificazioni ai Mondiali 2026; il giocatore aveva commentato che fosse una scelta tecnica del ct, ma in realtà Ancelotti ha spiegato che è per la sua forma fisica. Non comincia nel migliore dei modi il rapporto tra Carletto e Neymar.

Ancelotti: «Non ho convocato Neymar perché non è ancora al massimo per aiutare il Brasile»

L’ex calciatore del Psg, ora al Santos, aveva dichiarato:

«Penso di essere stato escluso per motivi tecnici, penso che non abbia nulla a che fare con la mia condizione fisica».

In conferenza stampa, il ct ha replicato:

«Dovrà arrivare in Nazionale in buone condizioni fisiche per aiutare i compagni a dare il meglio di sé ai Mondiali. E’ normale abbia commentato la mia scelta. Ed è la verità ciò che ha detto. Ma è una decisione tecnica basata su molti fattori. Quando parlo di criteri fisici, è qualcosa che tutto lo staff tecnico considera molto importante. Ho già detto che nessuno può mettere in discussione le qualità tecniche di Neymar. Quello che stiamo valutando giorno dopo giorno, partita dopo partita, è la sua condizione fisica, e non solo la sua ma quella di tutti i giocatori qui presenti e di tutti quelli che seguiamo. La verità è che questa generazione di giocatori brasiliani è molto competitiva, davvero tanto; ci sono circa 70 giocatori che potrebbero partecipare alla Coppa del Mondo».