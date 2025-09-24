Napoli-Pisa, Pistocchi smentisce Rocchi sul rigore di Beukema citando il regolamento: il braccio non è in posizione innaturale

"Il braccio di Beukema è in una posizione congrua al movimento e il pallone è inaspettato: il giocatore del Pisa lo devia da un metro, la palla finisce sul ginocchio sinistro di Beukema e poi sul braccio".

Nella puntata di Open Var andata in onda dopo l’ultima giornata di campionato Rocchi ha detto chiaramente che il rigore assegnato per il braccio di Beukema in Napoli-Pisa era corretto.

«Il braccio è già aperto, non in modo naturale, vero che c’è la deviazione ma il difendente fa se stesso più grande. In questo caso è stata presa la decisione giusta in campo».

A smontare le sue parole su X ci ha pensato Maurizio Pistocchi evidenziando i due pesi e due misure del mondo arbitrale italiano. Innanzitutto perché l’anno scorso in occasione di Juve-Roma erano stati usati altri metodi di giudizio:

“Rocchi ha trasformato “OpenVar” nel suo tribunale personale, dove condanna o assolve l’operato degli arbitri. Spesso-come in occasione del rigore concesso al Pisa per un fallo di mano di Beukema, smentendo se stesso e il regolamento. Per fortuna il web non dimentica, e tutti ricordano che l’anno scorso in Juve-Roma l’arbitro Guida il Var Serra e l’avar Mazzoleni (guarda un po’ ) giudicarono NON punibile (giustamente) il mani evidentissimo di Bremer, pallone inaspettato che arrivava da un rimpallo. Decisione confermata dagli stessi vertici AIA . Ieri invece il mani di Beukema dopo che il pallone calciato da 1 metro era finito prima sulla coscia del difensore napoletano è stato giudicato punibile. E c’è anche chi scrive che era ovvio. Ci sarebbe da morire dal ridere, se non ci fosse da piangere”

Pistocchi riporta il regolamento che smentisce le parole di Rocchi

“Il punto cruciale del regolamento che smentisce Rocchi : 1. Il braccio di Beukema NON è in una posizione innaturale ma è in una posizione congrua al movimento (gamba sinistra in estensione e sollevata dal terreno per cercare di intercettare la palla) . 2. Il pallone è inaspettato: il giocatore del Pisa lo devia da un metro, la palla finisce sul ginocchio sinistro di Beukema eppoi sul braccio”.