Milan-Napoli 2-0, raddoppio di Pulisic e azzurri in difficoltà (LIVE)

Match di rilievo a San Siro per chiudere la domenica di Serie A. Conte schiera per la prima volta Gutierrez e Marianucci vicino a Juan Jesus e Di Lorenzo. Per il resto gli stessi undici delle ultime con conferma di Meret in porta

Napoli

Ni Napoli 22/09/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Pisa / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: esultanza gol Leonardo Spinazzola con Antonio Conte

Il Napoli affronta il Milan per la quinta giornata di Serie A. Gli azzurri sono costretti ad una rivoluzione in difesa con gli esordi dal primo minuto di Gutierrez e Marianucci causa infortuni oltre il ritorno di Juan Jesus. Per il resto la formazione rimane la stessa delle ultime con conferma di Hojlund davanti. Nel frattempo Allegri recupera Rafa Leao ma preferisce farlo partire dalla panchina per precauzione e conferma Gimenez e Pulisic davanti. Il Napoli per continuare la propria striscia vincente mentre i rossoneri cercano continuità dopo le ultime vittorie. Beukema non schierato per preservarlo per l’impegno di Champions imminente.

27′ Occasione incredibile per Fofana! Pulisic imbuca alla grande e dietro le spalle di Marianucci poi il centrocampista al tu per tu con Meret spara alto sopra la traversa

23′ Corner azzurro, spinta e ritmo alto

20′ Lunga azione prolungata degli azzurri che si conclude con un tiro al volo di Anguissa che finisce alle stelle

16′ Il Napoli inizia a giocare con i soliti dettami di Conte e la furia del Milan si sta placando

11′ Ecco il Napoli con le prime due occasioni della propria partita! Prima Gutierrez di testa su assist di Politano e poi McTominay a giro, su entrambe decisive Maignan!

8′ Azzurri ancora in affanno, i nuovi sembrano in difficoltà fin ora

4′ Milan in spinta totale

3′ Saelemekers porta avanti i padroni di casa! Errore di Marianucci e nel complesso di tutto il reparto difensivo

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Milan e Napoli

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri
 

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte

