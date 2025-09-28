Milan-Napoli, formazioni ufficiali: Conte in piena emergenza con l’inedita difesa Juan Jesus-Marianucci e Gutierrez a sinistra

Milan-Napoli: Conte schiera l’inedita difesa Juan Jesus-Marianucci e Gutierrez a sinistra

Il Napoli in emergenza assoluta a San Siro con una difesa completamente inedita. Non ci sono Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola e Olivera perché infortunati. Beukema in panchina per precauzione in vista della Champions di mercoledì contro lo Sporting.

Conte schiera:

Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, McTominay, De Bruyne; Hojlund.

Il Milan conferma la formazione di Udine con Maignan in porta:

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez

L’emergenza difensiva del Napoli sta facendo riflettere Antonio Conte. Il tecnico è privo di quattro difensori: Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola e Olivera. E sta pensando – dichiarano a Sky Sport – di far partire contro il Milan dal primo minuto Marianucci in coppia con Juan Jesus. Farebbe così riposare Beukema, lo preserverebbe in vista del confronto di Champions di mercoledì contro lo Sporting Lisbona.

Il Napoli giocherebbe così con due difensori su quattro all’esordio: Gutierrez sulla sinistra e Marianucci al centro.

Il Corriere della Sera scriveva a proposito di Gutierrez: «Nulla da inventare, solo rimediare. Il mercato estivo gli ha portato, fra gli altri, lo spagnolo Miguel Gutierrez, 22 anni, terzino di spinta, reduce da un infortunio, che — non lo avrebbe mai immaginato — può esordire titolare nella Scala del calcio. Succede. Conte dissimula l’amarezza e l’incertezza, propenso a caricare emotivamente i “superstiti” della difesa, a indirizzare la partita sui binari della convinzione. Il Milan è la prima di tre gare in sette giorni, la conta dei giocatori è necessaria. È la Champions, quel delizioso e prestigioso “fastidio” che Allegri e il suo Milan non hanno. Possono essere favoriti per questo? Conte non cade nel tranello: preoccupato sì, ma sempre lucido».

«Le parole d’ordine di Conte sono: pazienza e fiducia, il percorso è evidentemente a lungo termine, e al di là del risultato contro il Milan, prevede l’inserimento di giocatori giovani e ancora inesperti. Marianucci, difensore arrivato dall’Empoli, anni 21, è un altro degli indiziati di stasera. Magari a gara in corso, come rimedio in più alla penuria di difensori. “Settimana dura” insiste Conte.

Una settimana difficile:

Conte aveva già anticipato alcune difficoltà in conferenza stampa: «Non è stata una settimana fortunata e quindi Rrahmani e Buongiorno non sono presenti. Abbiamo avuto anche qualche altro problemino, ma sapete benissimo che i problemi arrivano, magari arrivano tutti insieme, ma bisogna essere bravi a trovare una soluzione e a fare del nostro meglio»