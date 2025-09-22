Marelli: «Al Pisa manca un rigore per step-on-foot di De Bruyne su Leris»

Luca Marelli, ex arbitro, ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Pisa ha commentato i vari episodi arbitrali: «On-field review chiamata da Mazzoleni per step-on-foot di De Bruyne su Leris, piede destro su piede destro. Corretto il richiamo al Var ma tutto viene annullato perché viene mostrato da Mazzoleni un tocco di braccio di Leris. Non bisogna fare confusione nelle regole. Il tocco di mano in appoggio vale per tutti, attaccanti e difendenti. Leris non fa niente con quel braccio, è un braccio in appoggio. Il pallone gli carambola addosso. Motivo per cui quel tocco di braccio non doveva essere valutato punibile e non doveva neanche essere mostrato al Var perché non è un chiaro ed evidente errore. È un tocco codificato non punibile.

Nel primo tempo c’è un piccolo contatto in area di rigore del Pisa su Hojlund. Il contatto c’è, ma è un contatto minimo e su questi contatti il Var non richiama mai. Stessa linea nell’altra area di rigore per un contatto tra Akinsanmiro e Di Lorenzo, troppo leggero per un fallo di rigore».

Rigore assegnato al Pisa? «Rivisto il replay, si nota che Beukema ha il braccio largo fin da subito. Non conta nulla la distanza di gioco né il fatto che il pallone tocchi prima la gamba. Resta un tocco di braccio punibile».