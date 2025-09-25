Leao questa mattina è tornato in gruppo: ci sarà contro il Napoli (Sky)

Arrivano notizie importanti da Milanello in vista dell’impegno di domenica sera tra Milan e Napoli a “San Siro”. Rafael Leao, assente dal 17 agosto quando si fermò in Coppa Italia contro il Bari, è tornato in gruppo e verosimilmente ci sarà contro gli azzurri. Starà ad Allegri, ora, stabilire se farlo partire dalla panchina o subito titolare.

Leao è tornato in gruppo, contro il Napoli risponderà presente

Questo quanto fa sapere a Sky Sport il giornalista Manuele Baiocchini:

«L’allenamento andato in scena questa mattina ha visto Leao allenarsi in gruppo dopo 38 giorni. Questa è la sua prima seduta completa con la squadra dopo l’elongazione al polpaccio che aveva avuto. Sarà quasi sicuramente a disposizione di Allegri per Milan-Napoli, mancando ancora tre giorni alla partita. E questa è la notizia più importante di giornata. Tra l’altro il portoghese uscendo dal centro sportivo era sorridente e si è fermato a firmare autografi e scattare selfie con i tifosi».

Leggi anche: Leao ci sarà contro il Napoli ma partirà dalla panchina: non ha tanti minuti nelle gambe (Sky)

Adesso spetterà ad Allegri decidere se schierarlo subito dal 1′ o optare per una soluzione più prudente facendolo partire dalla panchina, considerando la condizione atletica non al massimo. Ad ogni modo gli ultimi dubbi sul suo effettivo recupero sono stati spazzati via oggi: il portoghese era atteso in gruppo e ha risposto presente.