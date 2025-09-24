Leao ci sarà contro il Napoli ma partirà dalla panchina: non ha tanti minuti nelle gambe (Sky)

Rafael Leao è sulla via del recupero in vista del big match contro il Napoli di domenica sera a “San Siro”. La notizia era nell’aria ed è stata confermata sia da Allegri sia da Landucci (il vice del tecnico rossonero) in occasione dell’impegno di Coppa Italia contro il Lecce. Quello che appare più probabile, però, è che l’asso portoghese sarà sì convocato, ma partirà dalla panchina. Non ha tanti minuti nelle gambe ed è fermo dallo scorso 17 agosto, è passato più di un mese. Per questo prevarrà la linea della prudenza.

Leao contro il Napoli partirà dalla panchina: le ultime

A seguire quanto riportato da Sky Sport:

“Il big match di domenica sera di San Siro contro il Napoli si avvicina e i prossimi giorni (giovedì e venerdì) saranno decisivi per capire le condizioni di Leao e il suo recupero, che ormai sembra avvenuto. Se tutto andrà bene il portoghese – out dallo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari – dovrebbe esserci, verosimilmente dalla panchina. Il problema al polpaccio è superato dal punto di vista medico, da capire il punto atletico del 10 rossonero”.

Il giornalista Peppe Di Stefano ha fornito maggiori dettagli con le ultime da Milanello. Queste le sue parole:

Leggi anche: Allegri: «Giovedì o venerdì valuteremo Leao per capire se giocherà contro il Napoli»

«Da domani si inizierà a lavorare seriamente in vista del Napoli. Tra domani e dopodomani si capirà di più sulle reali condizioni del portoghese e sul reale minutaggio che potrà garantire. Il recupero è avvenuto ma credo che partirà dalla panchina perché è fermo da 40 giorni. Dovrà ritrovare la condizione dal punto di vista atletico. Sicuramente sarà una valida alternativa in più da utilizzare a gara in corso, magari nell’ultimo quarto d’ora. La formazione titolare verosimilmente sarà la stessa che ha battuto in maniera sontuosa l’Udinese sabato scorso».