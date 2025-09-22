Allegri: «Giovedì o venerdì valuteremo Leao per capire se giocherà contro il Napoli»

Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Lecce in programma domani sera a San Siro, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset.

Le parole di Allegri

Allegri non sarà in panchina domani in quanto dovrà scontare la seconda giornata di squalifica che aveva rimediato ai tempi della Juventus.

«Domani è una competizione diversa dal campionato, è una gara da dentro o fuori. Non ci sono nemmeno i supplementari, quindi non dobbiamo arrivare ai rigori che sono una lotteria. Vincere non è mai facile, dovremo avere il giusto approccio».

Su Nkunku: «Sta meglio, potrebbe anche partire dall’inizio. Domani è un’occasione per vedere chi ha giocato meno, ma è un’occasione per andare avanti e passare il turno».

Sul vivere la partita dalla tribuna: «La vivi in maniera diversa, vedere la partita dalla tribuna è diverso. Speriamo che sia l’ultima volta, perché non posso permettermi di nuovo di stare in tribuna».

Sul rientro di Leao: «Domani assolutamente no. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli».