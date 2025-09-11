Il presidente della Fifa Gianni Infantino stamani è stato ospite della sede della Lega Calcio Serie A, dove erano presenti anche il presidente Ezio Simonelli, l’ad Luigi De Siervo e l’head of competitions Andrea Butti.

Infantino: «La Serie A è il campionato del mio cuore, l’introduzione della refcam è un vero arricchimento»

A Radio Tv Serie A, Infantino ha dichiarato:

«La Lega di Serie A è la Lega della mia vita, da quando ero bambino fino ad adesso. È una Lega che ho seguito e che seguirò sempre, la Lega del mio cuore. Come presidente Fifa è mio interesse avere tante leghe competitive nel mondo, non una più forte delle altre».

Ha commentato anche l’introduzione in Serie A della refcam nella gara tra Juventus e Inter:

«Bisogna offrire sempre il meglio e sempre di più al pubblico, ai tifosi e ai fan. È tutto quello che facciamo e che fa la Lega Calcio Serie A. Faccio i complimenti a tutti, dal presidente a tutti quanti per il lavoro che stanno facendo per i tifosi. La refcam è un’innovazione spettacolare, lanciata durante il Mondiale per club. Restituisce veramente la sensazione di essere in mezzo al campo durante la partita e fa anche vedere cosa vede, cosa può vedere e anche, a volte, cosa può non vedere l’arbitro. È veramente un arricchimento».

La coppa taroccata. Ultima idea di Infantino Gianni, capo della Fifa, acronimo rivisto, per l’appunto, in For Infantino Football Assistance. A smascherare la mandrakata ci ha pensato Donald Trump che ha rivelato di possedere, nello studio ovale della Casa Bianca, l’originale della coppa del mondo del club vinta dal Chelsea. Agli inglesi è stata consegnata, a loro insaputa, una replica.

Così ha spiegato il presidente degli Stati Uniti: «Nel marzo scorso, Infantino è venuto da me presentandomi il trofeo del vincitore di questa prima edizione della coppa del mondo per club, una coppa bellissima e significativa. Allora gli ho chiesto fino a quando avrei potuto tenerla e lui mi ha rassicurato che non l’avrebbe più ritirata, l’avrei potuta conservare alla Casa Bianca e nel frattempo la Fifa avrebbe provveduto a fare confezionare una replica dell’originale».